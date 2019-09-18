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شاهد بالفيديو.. التقرير السنوي للتخطيط يشير لانخفاض نسبة الفق


شاهد بالفيديو.. التقرير السنوي للتخطيط يشير لانخفاض نسبة الفق
2019/09/18 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: A1X3U9u9-rw

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