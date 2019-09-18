مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع حول افغانستان

2019/09/18 | 01:49

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تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يمدد سنة واحدة مهمة بعثتها للمساعدة في أفغانستان بعد سحب تهديد صيني باستخدام

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