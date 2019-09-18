الحشرة البديلة للكلاب في كشف المخدرات والألغام

2019/09/18 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مع تصاعد الهجمات الإرهابية، وتفنن الجماعات المتطرفة في ابتكار أساليب تنفيذ عملياتها التخريبية، تحاول التكنولوجيا ملاحقة تلك الأفكار الإجرامية للحد منها.

ويسعى خبراء التكنولوجيا

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