كمال الجزولي - حُلْمُ اسْتِعَادَةِ الوُحْدَة4

2019/09/18 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي الفَتْرَةُ الانْتِقَاليَّةُ ..وكُونْفِيدرَاليَّةُ الدَّوْلَتَيْنْ (4)آدَم: التَّفاؤُلُ حَتْفَ أَنْفِ طيُورِ الشُّؤْمِ المَحَليَّةِ والأَجْنَبِيَّة بقلم/ كمال الجزولي«نُحييكم تحيَّة الشَّوق والمحبَّة، وما مسرَّتنا إلا بكم، فأنتم بعضنا ونحن بعضكم، لا نكتمل إلا بكم ولا يسوؤنا إلا ما ساءكم، سنعمل على أن نعود كما نودُّ، فراقنا كان قاسياً، ولكن التئام شملنا ممكن، فأنتم نصفنا الحلو،......

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