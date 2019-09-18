تلوث الهواء والمشيمة.. دراسة تثير قلق الحوامل

2019/09/18 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مع الأجواء غير الصحية التي يعيشها قطاع كبير من البشر حول العالم، زادت التساؤلات حول تأثير تلوث الهواء على الأجنة، إلا أن دراسة

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