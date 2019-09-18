إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه

2019/09/18 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نشرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية تقريرا حول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر الإنترنت، يظهر أن فيلا صغيرا لديه "أخلاقا" تشبه البشر.

ويظهر

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