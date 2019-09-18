ما زاد عادل عبدالمهدي في نظام الحكم الطائفي إلا عفونة

2019/09/18 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطلقت الاصوات بشكل حاد من الكتل السياسية الطائفية الحاكمة والمهيمنة على القرار السياسي , ومصير الوطن المواطن , تطالب بأستقالة عادل عبدالمهدي من منصب رئيس الوزراء , وأشتداد الخلاف الحاد في الكواليس الخلفية بين الاحزاب الشيعية , على اختيار شخصية بديلة .كأن النظام الحكم الطائفي , يؤمن بالديموقراطية وتبادل السلطة .لتعزيز النظام القائم والمحافظة على النظام والقانون , وفق أسس الديموقراطية السليمة .حنى يحافظ على هيبته ومكانته الدولة , ومسؤوليته تجاه الوطن والشعب .فحين يتلكأ الشخص المختار لرئاسة الحكومة يجد نفسه خارج الاسطبل الحكومي , هذه الخزعبلات المضحكة والهزيلة , التي تروج لها الاحزاب الشيعية في دعايتها السياسية المنافقة .كأن نظام الحكم وطني ونزيه , وليس نظام حكم فاسد الى الى حد اللعنة , واحزاب فاسدة هجينة .لا تعرف سوى اسلوب عمليات السرقة واللصوصية .لذلك خرجت من رحمها , عتاوي الفساد الشرسة , التي جلبت الخراب والدمار والاحتراب الطائفي , ونهبت صرماية العراق المالية .احزاب هجينة هشمت الدولة ومؤسساتها , واصابتها بشلل الفساد والرشوة , احزاب مبنية على عقيدة النهب والفرهود واسلوب المافيات وقطاع الطرق .

وما اختيار الشخصية لمنصب رئيس الوزراء إلا شكلي جداً ( لا يحل ولا ينش ) , سوى ان يكون حارساً أميناً على نظام الحكم الطائفي المقيت .



وعدم التدخل في عمليات الفساد واللصوصية الجارية على قدم وساق .



أن يحافظ بشكل كامل على مصالح وامتيازات الفاسدين .



أن يعبثوا وينهبوا الاموال وتهريبها الى الخارج , وهذه حالة العراق المزري منذ 16 عاماً , وهو يسير من سيء الى الاسوأ , والمشاكل والمعضلات تتفاقم وتتأزم دون اية بارقة أمل في الانفراج .

أن الخلافات بين الاحزاب الشيعية في بقاء او طرد السيد عادل عبدالمهدي , هي خلافات شكلية وثانوية , لانه قدم خدماته وخدمهم اكثر من الاخرين .



وكان حامياً بأمتياز لنظام الحكم الطائفي الفرهودي .



يعني بكل بساطة أن هذه الخلافات ليس لها علاقة مطلقاً في الوطن والشعب .



أو في مسألة تلبية مطاليب الشعب , وتخفيف من المشاكل والازمات الحياتية .



ليس لها علاقة في الاستثمار الاموال والموارد النفط الهائلة , في تطوير البلاد , وتحسين الحالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والخدمية .



هذه الخلافات ليس لها علاقة في تطوير المجالات الاقتصادية , وتشغيل القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها في تحريك ماكنة التطور المشلولة , في توفير فرص العمل الى آلآف العاطلين عن العمل , هذه الخلافات ليس لها علاقة في استثمار هذه الاموال والامكانيات الهائلة الموجودة لدى العراق .



بما يملك العراق من اموال هائلة من عوائد النفط , ولكنها وبكل حقارة وصلافة وضعت تحت تصرف أيران وعلي خامئني , وضعت في خدمة أيران في تخفيف أزمتها المالية والاقتصادية .



لتقف على قدميها من العقوبات الاقتصادية الامريكية , التي تهددها بألافلاس التام .



لذلك جريان الاموال بالمليارات الدولارية هي تصب في مصلحة وخدمة ايران , على حساب معاناة وشقاء العراق والعراقيين .



في نظام الحكم الطائفي الفاسد , لا شفى ولا علاج له .



إلا بالهدم والانهيار

لذا من المحال والمستحيل ان تتخلى هذه الاحزاب المتنفذة عن فسادها , لان العلة الحقيقية في النظام الحكم الطائفي الفاسد .



ليس في تغيير وتبديل الاشخاص لمنصب رئيس الوزراء , هي مسائل شكلية وثانوية , وهي عملية تحوير وتدوير وتكرير النفايات الطائفية من جديد .



العلة الحقيقية تكمن في تغيير نظام الحكم الفاسد , في الشطب على نظام السياسي الفاسد بأحزابه الفاسدة .



وهذا من المستحيل ان يحدث , ان تتنازل هذه الاحزاب المتنفذة عن الحكم وتتخلى عن نفوذها , وتطلب الرحمة والغفران , بأرجاع مئات المليارات الدولارية .



فانها لن تتنازل قيد أنملة عن نفوذها وامتيازاتها .



ان نهاية نظام الحكم الفاسد , يعني نهاية هذه الاحزاب الفرهودية .



يعني نهايتهم الى جهنم وبئس المصير .



لذلك لعبة تغيير الوجوه , هو الضحك على الاغبياء والجهلة والساذجين ………………………………………..



والله يستر العراق من الجايات !!

ارجو الاستماع الى هذه القصيدة الرائعة , للشاعر الشعبي خليل الحسناوي بعنوان ( التوبة )

جمعة عبدالله

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