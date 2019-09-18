صدر حديثا : الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي

2019/09/18 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ، للأديب سهيل ابراهيم عيساوي .

صدر حديثا : كتاب الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي ، تأليف سهيل ابراهيم عيساوي ، بدعم من وزارة الثقافة والرياضة ومركز الكتب والمكتبات ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل ، يقع الكتاب في 166 صفحة من الحجم الكبير ، لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنئيل .

يتناول الكتاب عدة فصول :

1- صورة العربي في ادب الاطفال العبري

2- قضية اللاجئين الفلسطينيين في أدب الأطفال المحلي

3- الصراع العربي الاسرائيلي المسلح في ادب الاطفال المحلي

4- الصراع الفلسطيني – الفلسطيني في أدب الأطفال المحلي

5- القدس في أدب الأطفال المحلي

6 السلام في أدب الأطفال المحلي

يستعرض الكتاب عشرات القصص المحلية التي تتناول المواضيع السياسية الموجه للطفل .

صدر للكاتب في مجال أدب الأطفال:

1 – يارا ترسم حلما

2 – احذر يا جدي

3- طاهر يتعثر بالشبكة العنكبوتية

4- بجانب أبي

5 – الأميرة ميار وحبات الخوخ

6- الصياد والفانوس السحري

7 – ثابت والريح العاتية

8 – توبة الثعلب – بالعربية والعبرية

9- قبطان في قلب العاصفة

10 – جدي يعشق أرضه

11- في ضيافة رجال الفضاء – بالعربية والعبرية

12 – الملك فهمان الزمان

13 – عصفور في السماء

14- عفيف يحب الرغيف

15- الأسد الذي فارق الحياة مبسما

16- قرصان البحر الهائج

17- دراسات في أدب الأطفال المحلي

أشرف على اصدار 8 قصص ضمن ورشات الكتابة الابداعية :

– مغارة الديناصور العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– الكوكب الضائع ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– ثرثرة في مملكة السعادة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – دبورية

– مغامرات ادم في الغابة العجيبة ، بالتعاون مع المكتبة العامة – البعينة – النجيدات

– سمر والهاتف الذكي ، بالتعاون مع المكتبة العامة ، طوبا – الزنغرية

– المخترع الصغير ، بالتعاون مع المكتبة العامة – نحف

– أمل وعجلات الزمن ، بالتعاون مع المكتبة العامة – كفرمندا

– المدينة المهجورة والحمام الزاجل ، بالتعاون مع المكتبة العامة في ديورية

صدر عنه :

– بنية قصة الطفل عند سهيل عيساوي ، محمد داني

– أدب الأطفال – دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي- محمد داني

جوائز حاز عليها الكاتب :

– جائزة ناجي نعمان لأدب الأطفال الأخلاقي عن قصته ثابت والريح العاتية 2014

– جائزة وزارة الثقافة في مجال أدب الأطفال ،عام 2014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدر حديثا : الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدر حديثا : الصراع العربي الاسرائيلي في أدب الأطفال المحلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).