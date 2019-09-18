2019/09/18 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريطانيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجمات الإرهابية على منشأتي أرامكو النفطية.وأكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بلاده إلى جانب السعودية، وشدد على حرص بلاده على أمن المملكة العربية السعوديةوجدد رئيس وزراء بريطانيا التأكيد على أهمية العمل المشترك والرد الجماعي على الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).