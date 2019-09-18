2019/09/18 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خلال 48 ساعة..البنتاغون يستعد لكشف أدلة بشأن هجوم أرامكو كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، أن الوزارة يعد تقريرا عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة "أرامكو" السعودية.وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة "بلومبرغ"، أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لنشر التقرير في غضون 48 ساعة.ولم يؤكد المسؤول أو ينف التقارير الإخبارية الأميركية التي تحدثت في وقت سابق عن إطلاق أكثر من 20 طائرة من دون طيار وصواريخ كروز من جنوبي إيران.وأكد أن الخبراء الأميركيين يجرون تحقيقات مكثفة بحثا عن أدلة، ويراجعون المعلومات الاستخبارية مثل مسارات الرادات في المنطقة.وتعمل وكالة الاستخبارات الخاصة بالبنتاغون على رفع الحظر على معلومات سرية في هذا الإطار.وسمح للمشرعين في الكونغرس الأميركي بمشاهدة وثيقة استخبارية من صفحات، قال عنها السيناتور رون جونسون، إنها أكدت أن إيران مسؤولة عن الهجوم بنسبة 100 بالمئة.وأضاف جونسون أن يعتقد أن إيران مسؤولة عن استهداف منشأتي "أرامكو"، لكن "يتعين التأكد بصورة كاملة، وبعد ذلك نتخذ الإجراء الذي يمكن القيام به".وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيرة لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الجيش الأميركي "مستعد"، بعد الاعتداءات التي طالت "أرامكو"، وأوضح أن الاستخبارات الأميركية "تعمل الآن على مراجعة كل الأدلة المتعلقة" بالهجوم.وأضاف بنس أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توجه إلى السعودية على خلفية تلك الهجمات، علما أن الأخير أكد أن "طهران تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية".

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