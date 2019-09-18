مصرع مدير ناحية الشورة في نينوى بحادث سير

2019/09/18 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوفاة مدير ناحية في محافظة نينوى، جراء حادث سير.

وقال المصدر ان “مدير ناحية الشورة خالد الجار، لقي مصرعه، بحادث سير مروري ادى الى انقلاب مركبته الشخصية ما بين مفرق والمشراق والشورة، 70كم، جنوب الموصل”.

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