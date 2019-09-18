2019/09/18 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يراهن على "حلفاء اليوم" لإنقاذ اقتصاده، فهل من مجيبعمان- تقول دوائر سياسية إن الغرض الرئيسي من زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى ألمانيا، هو الحصول على دعم على وقع الأزمة المالية التي تتخبط فيها المملكة، حتى أن البعض بات يتحدث عن أن البلاد على شفا الإفلاس، رغم التطمينات التي قدمها الملك من برلين.والتقى الملك عبدالله الثاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أن يتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى التحديات الإقليمية وعلى رأسها الإعلانات الإسرائيلية المتواترة، بشأن ضم غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، بيد أن اللقاء ركز على الوضع الاقتصادي للأردن.وقال الملك عبدالله خلال اللقاء مع ميركل إنه يأمل في أن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال العامين المقبلين، مستدركا أن ذلك لا يمكن أن يحصل دون دعم ألماني وأوروبي.وتشكل اجتماعات الجمعية العمومية فرصة مهمة للملك عبدالله الثاني للتواصل مع القوى الحليفة والصديقة لحثها على دعم اقتصاد المملكة، خاصة وأنه يرى أن الوضع غير المسبوق الذي تمر به البلاد يعود بشكل رئيسي إلى الأزمات المشتعلة في الجوار وخاصة في سوريا واعتماد عمان في إحدى الفترات سياسة الأبواب المفتوحة في التعامل مع اللاجئين نيابة عن العالم.وكان رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز طالب من التشيك الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بضرورة زيادة مساعداته للأردن وإقامة المزيد من الاستثمارات فيه، لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة اللاجئين، في دعوة حمالة أوجه.وأقرت المفوضية الأوروبية الشهر الجاري مقترحا لبرنامج جديد لدعم الأردن بقيمة 500 مليون يورو (552 مليون دولار).ومنذ عام 2011 خصص الاتحاد للأردن مبلغا يتجاوز سقف 2.2 مليار يورو، وذلك في سياق مساعدته على التعامل مع أزمة النازحين السوريين.ويقوم اقتصاد الأردن أساسا على المساعدات الخارجية التي تراجعت بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة لعوامل عدة، من بينها تراجع عمان في سلم أولويات الدول الداعمة.ويقول البعض إنه لا يمكن تجاهل واقع الضغوط الأميركية في علاقة بعدم حماسة المملكة لخطة السلام المعروفة بصفقة القرن، والتي تخشى الأخيرة أن تكون أحد المتضررين المباشرين منها، خاصة إذا ما نصت تلك الصفقة على إسقاط حق العودة وحل الدولتين.ويسود قلق في الأوساط الشعبية والنيابية الأردنية حيال الوضع الاقتصادي في البلاد، بعد خطوات مثيرة اتخذتها حكومة عمر الرزاز هذه الأيام توحي بأن الوضع أكثر سوءا مما يبدو عليه.

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