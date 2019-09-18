2019/09/18 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخابات رئاسية في أفغانستان تهددها تفجيرات طالبانكابول – قتل انتحاريان من حركة طالبان 48 شخصا على الأقل وجرحا العشرات في هجومين منفصلين وقع أحدهما في وسط البلاد قرب منطقة كانت تشهد تجمعا انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني، والآخر في كابول، بينما توعد المتمردون بمزيد من العنف قبيل الانتخابات.ويأتي الهجومان عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة هذا الشهر إلغاء المفاوضات مع طالبان الهادفة للتوصل إلى اتفاق يقضي ببدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان تمهيدا لإنهاء أطول حرب تخوضها واشنطن.وفي بيان أرسلته طالبان لوسائل الإعلام وتبنت فيه الهجومين، أفاد الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن الهجوم الذي وقع بالقرب من تجمّع غني هدفه عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 سبتمبر.وجاء في البيان “سبق وحذّرنا الناس بألا يحضروا التجمعات الانتخابية.إذا تعرضوا إلى أي خسائر فهم يتحمّلون مسؤولية ذلك”.ولم يتعرّض الرئيس الذي كان يخاطب أنصاره أثناء وقوع الهجوم لأي إصابات.ودان الاعتداء لاحقا مشيرا إلى أن الحادثة تثبت أن لا رغبة لدى طالبان بالمصالحة.وقال غني في بيان “مع مواصلة طالبان لجرائمها، تثبت مجددا أنها غير مهتمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات رئاسية في أفغانستان تهددها تفجيرات طالبان) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات رئاسية في أفغانستان تهددها تفجيرات طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).