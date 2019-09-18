2019/09/18 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 244Q7jTQn0A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اخوي استشهد بالموصل بس باقية بذمته قنينة غاز طالبها شنو الحل شاهد رد السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اخوي استشهد بالموصل بس باقية بذمته قنينة غاز طالبها شنو الحل شاهد رد السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).