مواجهة مع الأحزاب الشيعية تطيح بنائب عراقي

2019/09/18 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أيد مجلس النواب العراقي الثلاثاء رفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي بتهمة “تمجيد حزب البعث” المحظور في العراق منذ

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