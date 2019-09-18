العالم العربي على أعتاب فقر مائي

2019/09/18 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت تقارير أممية صدرت مؤخرا من أن الأمن المائي في العالم العربي بات مهددا مع تراجع حصة المياه المخصصة للفرد لعوامل جغرافية

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