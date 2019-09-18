تونس: جولة انتخابات رئاسية ثانية بلا «حرس قديم»

2019/09/18 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موضحة أن جولة ثانية ستجرى بين مرشحين اثنين هما قيس سعيّد ونبيل القروي.وأوضحت الهيئة أنه «لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات المصرح بها، ستنظم دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية يتقدم بها المرشحان الحاصلان على أكثر عدد من الأصوات، وهما قيس السعيّد ونبيل القروي».وحصل سعيّد على مليون و125 ألفا و364 صوتا، أي ما يعادل 18,4 بالمئة من الأصوات، فيما حصل القروي على 525 ألفا و517 صوتا، بنسبة 15,58 بالمئة من الأصوات.وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 3 ملايين و465 ألف و184 ناخب.وأضافت أن عدد الأصوات المصرح بها هو 3 ملايين و372 ألف و746 صوت.اما فيما يتعلق بالأصوات الملغاة، فقد وصلت إلى 68 ألف و125 ورقة، بينما بلغ عدد أوراق التصويت البيضاء 24 ألف و85 ورقة.ويؤدي صعود سعيّد والقروي إلى طرد الحرس القديم في السياسة التونسية، وهم اولئك الذين كانوا سياسيين في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو حتّى الذين شاركوا في الحكومات التي تلت ثورة الياسمين عام 2011.

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