رئيسا الجمهورية والبرلمان في أربيل للوصول إلى «اتفاق تاريخي» مع الإقليم

2019/09/18 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميوصل رئيسا الجمهورية والبرلمان إضافة إلى وزير المالية، أمس الثلاثاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان وذلك إلى حل الخلافات بين حكومة الإقليم وبغداد، فضلاً عن التباحث للوصول إلى توافقات تضمن تمرير موازنة 2020، وضمان عدم تفاقم الأزمة بين الطرفين.ووصل رئيس الجمهورية برهم صالح ووفد من الحكومة الاتحادية يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين الى مدينة اربيل ، حيث كان في استقبالهم في مطار أربيل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.وكشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن تفاصيل زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى اربيل ، وقال عضو الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي إن “زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح الى اربيل اعتيادية باعتبارها محافظة عراقية الا انها سيطرح عدة ملفات مهمة”.واوضح السورجي ان “صالح سيطرح قضايا تصدير النفط في كردستان وموازنته لعام 2020 فضلا عن قانون الانتخابات المحلية والملفات العالقة للتهيئة لاتفاق تاريخي بين الطرفين في حال توفر الظروف الملائمة والرغبة بين الطرفين”.بدورها، أكدت مصادر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يزور اربيل من اجل بحث ملف الخلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان.وعد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي زيارة رئيسي الجمهورية والبرلمان إلى اربيل في آن واحد بانها مهمة وبعيدة عن المجاملات.وقال البخاتي إن “الزيارة التي يقوم بها حاليا رئيس الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي مهمة وان المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أنها ستكون زيارة مصارحة وبعيدة عن المجاملات”.واضاف ان “الكرد مازالوا يتبعون سياسة المرواغة واعطاء وعود مفتوحة وغير محددة بزمن للتهرب من دفع ما عليهم من مستحقات للحكومة خاصة في الاستحقاق النفطي والمنافذ الحدودية»، مبينا ان “هذه المرة سوف لن نرضخ او نتساهل معهم اذا لم يسلموا كامل مستحقات الخزينة المركزية للسنوات السابقة ” .ولفت البخاتي إلى أن “20 نائب من الحكمة ومعهم اضعاف عددهم مصممون على عدم التصويت على موازنة 2020 بشان استحقاق الاقليم دون الايفاء بدفع المسحقات المطلوبة منهم وبعكسه سوف نغادر قاعة البرلمان ونمتنع عن التصويت”.من جانبها، اكدت النائب عن تحالف القوى زيتون الدليمي ان زيارة الحلبوسي تهدف الى حث القيادات الكردية بمختلف تواجهاتها على بذل اقصى الجهود للوصول الى توافقات بشان القوانين الخلافية.وقالت الدليمي إن “زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى اربيل لها اهمية كبيرة خاصة وان رئيس المجلس اعلن عن عرض كافة القوانين الخلافية التي مضى عليها سنوات طويلة ولم تقر بسبب خلافات الكرد مع باقي المكونات العراقية على المجلس لاجل اقرارها لهذا الفصل”.واضافت ان “الزيارة ستحث القيادات الكردية بمختلف اتجاهاتها على ايجاد صيغ توافقية مع باقي الكتل السياسية العراقية لغرض اقرارها , خاصة قانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية”.واشارت الدليمي إلى أن “الزيارة ستكرز على بحث ملف انتخابات كركوك ومستحقات الحكومة الاتحادية من نفط الاقليم والمقرر في موازنة العالم الجاري 2019”.

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