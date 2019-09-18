رئيس مجلس البصــرة يعلـن ايجــاد «أراض بديلـة» لممارسة الاعمال التجارية لمعارض السيارات والاثاث

2019/09/18 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيكشف رئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح حسن البزوني عن ايجاد اراضي بديلة عن المسقفات التي ازيلت بحملة رفع التجاوزات لممارسة الاعمال التجارية في المحافظة».وقال البزوني عقب الانتهاء من اجتماعه مع اللجنة المشكلة لايجاد البدائل ، ان «اللجنة حددت في جدول اعمالها المنطقة التجارية التي تقع بمحاذات شط البصرة لممارسة الاعمال التجارية والتي تتضمن لبيع وشراء السيارات ومعارض للاثاث وبعض الاعمال الاخرى مؤكدا انه سيبدأ العمل فيها عبر تخطيطها من قبل المهندسين والجهات ذات العلاقة «.واضاف ان «عملية رفع التجاوزات هو تطبيق للقانون ومطلب حكومي وجماهيري ليس في مركز المدينة بل في جميع المحافظة مؤكدا ان المجلس داعم للمحافظ والجهات التنفيذية الاخرى في رفع التجاوزات واظهار وجه البصرة الحقيقي».من جانبه وصف مسؤول خلية المتابعة لمجلس الوزراء عن مكتب البصرة واثق المالكي الالية التي عملت عليها اللجنة لايجاد البدائل لرفع التجاوزات وتشغيل العاطلين عن العمل بالجيدة مؤكدا انه يوم غد سيكون عمل حقيقي في المنطقة التي حددت على شط البصرة بين جسر الزبير وجسر محمد القاسم لغرض فرزها وتثبيت حدودها لغرض توزيعها على المستحقين التي وزعت عليهم الانذارات برفع التجاوز من ابناء المحافظة.

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