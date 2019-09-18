English | كوردى

شاهد بالفيديو.. الكافل كام يدور ويم الما يتلاكة بسيف دخيل ابو فاضل


شاهد بالفيديو.. الكافل كام يدور ويم الما يتلاكة بسيف دخيل ابو فاضل
2019/09/18 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 8X7tpQg520k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكافل كام يدور ويم الما يتلاكة بسيف دخيل ابو فاضل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكافل كام يدور ويم الما يتلاكة بسيف دخيل ابو فاضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).

كامل التفاصيل في: قناة الفرات ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا