توجس فرنسي من تولي ألمانيا الملف الليبي

2019/09/18 | 06:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجس فرنسي من تولي ألمانيا الملف الليبيتعمل فرنسا على بلورة موقف دولي حيال الأزمة الليبية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر عقده نهاية الشهر الحالي في نيويورك، وهو ما يبدو استباقا للمؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستعد ألمانيا لعقده في نهاية أكتوبر المقبل، ما يعكس توجّسا فرنسيّا من إمكانية فرض تصورات تكتفي بتهدئة وقتية للوضع، ولا تضع حدّا للفوضى التي تسعى الميليشيات وتيار الإسلام السياسي إلى تأييدها.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده “تدعم الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سلمي وسياسي”، معتبرا أنه يمكن تحقيق ذلك عبر “احترام الشروط الأساسية وهي وقف إطلاق النار، ومشاركة جميع الفرقاء على طاولة مفاوضات واحدة واحترام المسارات السياسية، ثم تطبيقها من خلال إجراء انتخابات”.وتابع لودريان، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، “إذا اتفق المجتمع الدولي على هذه القضية، وهو أيضا قرار الأمم المتحدة ونائبها العام، فنحن على المسار الصحيح، ونتوقّع نتائج في هذا الصدد، خلال انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماع وزراء الخارجية الأسبوع المقبل”.

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