2019/09/18 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0r1hsiEgpVY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احنه اهل النفط مانترس اللاله) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احنه اهل النفط مانترس اللاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).