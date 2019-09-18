2019/09/18 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3j631eXo8-s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوابٌ ينتقدونَ صمتَ عبد المهدي عن الجهاتِ الحزبيةِ التي ذكرها وزيرُ الصحةِ المستقيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوابٌ ينتقدونَ صمتَ عبد المهدي عن الجهاتِ الحزبيةِ التي ذكرها وزيرُ الصحةِ المستقيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).