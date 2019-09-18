2019/09/18 | 07:54

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النفط يتراجع إلى 6% مع تصريح وزير الطاقة السعودي

متابعة -

كلمة

تراجعت أسعار النفط نحو ستة بالمئة أمس الثلاثاء بعد أن قال

وزير الطاقة السعودي إن المملكة استعادت إنتاجها النفطي بالكامل بعد

هجوم مطلع الأسبوع الذي أوقف خمسة بالمئة من إنتاج الخام

العالمي.

أثارت هجمات السبت خطر حدوث صدمة معروض كبيرة في سوق هيمنت عليها في

الأشهر الأخيرة مخاوف الطلب وتباطؤ النمو العالمي.



وصعد النفط 20

بالمئة خلال معاملات يوم الاثنين.

وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد

العزيز بن سلمان إن المملكة ستواصل إمداد العملاء بكميات كاملة من

الخام هذا الشهر.



وأضاف أن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل

يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.47 دولار بما يعادل 6.5 بالمئة

ليتحدد سعر التسوية عند 64.55 دولار للبرميل.



ونزلت عقود الخام

الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.56 دولار أو 5.7 بالمئة لتغلق على

59.34 دولار للبرميل.

كان برنت هوى أكثر من سبعة بالمئة أثناء المؤتمر الصحفي.

وقالت كارولين بين، كبيرة اقتصاديي السلع الأولية لدى كابيتال

إيكونوميكس، في مذكرة ”أحدث الأنباء تعني أننا لن نسارع إلى تعديل

توقعنا لسعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل في نهاية 2019.



ورغم

قول ذلك، تظل هناك بعض الأسئلة المهمة التي يتعين الإجابة عليها

بشأن الهجمات، مما قد يعني أنه سيكون علينا أن نأخذ في الحسبان

علاوة مخاطر أعلى على نحو دائم في توقعاتنا للسعر".

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