2019/09/18 | 07:54

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عاجل | السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية

عاجل | السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن

وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية

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