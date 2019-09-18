الزوراء يستعيد حارسه الدولي

2019/09/18 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الاربعاء، عودة حارسه الدولي جلال حسن الى التدريبات، عقب الشفاء من الاصابة التي لحقت به.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ"الغد برس"، ان "فريق الزوراء جاهز لخوض مباراته امام فريق السماوة يوم غد الاربعاء، في أولى جولات الدوري العراقي الممتاز للموسم الجديد 2019-2020".وأوضح ان "الفريق سيخوض عصر اليوم مرانه الاخير، استعداداً للمباراة"، مبيناً ان "تدريبات يوم أمس الثلاثاء، شهدت عودة حارس المرمى جلال حسن ومشاركته في بعض التدريبات الفردية مع مدرب الحراس جليل زيدان".وكان الحارس الدولي جلال حسن قد غاب عن مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في مستهل التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم في قطر 2022، بداعي الاصابة.

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