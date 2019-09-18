منتخب الملاكمة للناشئين يعسكر في ايران استعداداً لبطولة آسيا

2019/09/18 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة، اليوم الاربعاء، مشاركة منتخب الناشئين في بطولة اسيا للعبة.

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي تكليف لـ"الغد برس"، ان "منتخب الناشئين سيدخل معسكراً تدريبياً في ايران، يستمر الى نهاية شهر أيلول الجاري، استعداداً لبطولة اسيا للعبة".وأوضح تكليف ان "المعسكر يهدف لتجهيز الملاكمين بأفضل صورة ممكنة قبل الدخول في معترك المنافسات الاسيوية، التي من المقرر ان تنطلق يوم الثامن من شهر تشرين الاول المقبل في مدينة الفجيرة الاماراتية".

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