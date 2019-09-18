2019/09/18 | 08:25

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إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن مشاريع موازنة 2020

بغداد -

كلمة

وافقت وزارة التخطيط على إدراج مشروع قطار بغداد المعلق ضمن

خطة مشاريع في موازنة 2020.

وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة بغداد، نزار السلطان في

تصريح صحفي إن "اللجنة المكلفة بمشروع قطار بغداد المعلق أنهت مسودة

المشروع وأبلغت وزارة التخطيط بكافة تفاصيله والشركات المتقدمة على

المشروع".

واضاف ان "وزارة التخطيط وافقت على إدراج مشروع قطار بغداد المعلق

ضمن خطط مشاريع موازنة 2020 ومشاريع صندوق الوزارة"، لافتا الى ان

"وزير التخطيط رفع كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء بشان مشروع القطار

المعلق لإدراجة بالموازنة ضمن صندوق التخطيط".

وتابع انه "من المقرر ان يتم عقد لقاء يجمع وزارة التخطيط ولجنة

التخطيط الستراتيجي بمجلس بغداد ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي

وائتلاف الشركتين المقدمة على المشروع الكورية والفرنسية لوضع

اللمسات الأخيرة على المشروع".

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