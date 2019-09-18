2019/09/18 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر مطلع، بان زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد الكبير المرافق له، ستكون مدتها من 5 الى 6 أيام.

وقال المصدر لـ "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ "العهد نيوز" : مدة زيارة عبدالمهدي الى الصين من 5 الى 6 أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر لـ "العهد نيوز" : مدة زيارة عبدالمهدي الى الصين من 5 الى 6 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).