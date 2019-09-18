2019/09/18 | 08:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ "العهد نيوز" : مدة زيارة عبدالمهدي الى الصين من 5 الى 6 أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر مطلع، بان زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد الكبير المرافق له، ستكون مدتها من 5 الى 6 أيام.
وقال المصدر لـ "العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر لـ "العهد نيوز" : مدة زيارة عبدالمهدي الى الصين من 5 الى 6 أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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