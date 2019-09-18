2019/09/18 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية المنتهية ولايته بيدرو سانشيز الثلاثاء أنّ البلاد "محكومة" بالعودة إلى صناديق الاقتراع في 10 تشرين الثاني بعد فشل المشاورات التي أجراها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا تعود إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر بعد فشل مشاورات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبانيا تعود إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر بعد فشل مشاورات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).