2019/09/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} دافع المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن نجمه ليونيل ميسي، الذي ظهر لأول مرة هذا الموسم، خلال مباراة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، مساء امس الثلاثاء.

وانتهت المباراة بين الطرفين بالتعادل السلبي، بعدما أهدر الفريق الألماني ركلة جزاء تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيغن.وشارك ميسي في اللقاء، بعدما أقحمه المدرب في الدقيقة 59 بديلا للاعب الواعد أنسو فاتي (16 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في تاريخه بالبطولات الأوروبية.وكانت هذه أول مشاركة لـ"ليو" منذ إصابته يوم 5 أغسطس.وعقب نهاية اللقاء، دافع فالفيردي عن النجم الأرجنتيني، الذي فشل في مساعدة فريقه في تحقيق الفوز على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك.وقال للصحفيين "إنه مثل أي لاعب لم يستعد جيدا قبل بداية الموسم..



دخل اللقاء دون أي استعداد"، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.ولم يوضح فالفيردي لماذا أشرك ميسي طالما كان غير مستعد.وأضاف "إنها أول 30 دقيقة له منذ مدة..



وعلى الرغم من ذلك قدم ما فيه الكفاية..



كانت كذلك أول مباراة كاملة للويس سواريز".هذا وذكر فالفيردي أن النتيجة لم تخرج عن المتوقع، قائلا "لقد عانينا كثيرا وعلينا إدراك ذلك..



كانت مباراة معقدة".وفي وقت سابق بالمجموعة نفسها تعادل إنتر ميلانو 1-1 بملعبه على نحو مفاجئ مع سلافيا براغ.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الأداء السيء.. فالفيردي: ميسي لعب "دون استعداد") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الأداء السيء.. فالفيردي: ميسي لعب "دون استعداد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).