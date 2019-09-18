2019/09/18 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت حركة طالبان في أفغانستان إن “أبوابها مفتوحة” إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف محادثات السلام في المستقبل.وخلال مقابلة حصرية مع بي بي سي من قطر، شدد كبير المفاوضين في طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي، على أن المفاوضات ستظل هي “السبيل الوحيد للسلام في أفغانستان”.جاءت تصريحات ستانيكزاي بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طالبان مستعدة للتفاوض مع واشنطن وكالة خطوة برس.

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