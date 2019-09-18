2019/09/18 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت امانة بغداد يوم الاربعاء عن حملة ليلية ازالت خلالها سوق متجاوز وبشكل كامل شمال بغداد.

وافادت الامانة في بيان اليوم، بقيام ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة كبيرة بإسناد القوات الامنية ومديرية الحراسات والأمن في امانة بغداد وبتنسيق ومتابعة مكتب امين بغداد بازالة سوق الزهراء ضمن حي أور.

واوضح البيان ان هذا السوق يعد من اكبر الأسواق الشعبية المتجاوزة ضمن قاطع بلدية الشعب والمشيد سنة 2006 بعد ان قام المتجاوزون باستغلال قطع الشارع بالكتل الكونكريتية وشيدوا تجاوزاتهم من أكشاك ومحال ومسقفات لتقوم امانة بغداد مع قيادة عمليات بغداد برفع الكتل الكونكريتية وازالة التجاوزات بالكامل وفتح الشارع 43 المغلق بالكتل الكونكريتية وتجاوزات السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة سوق كامل في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة سوق كامل في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).