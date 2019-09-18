2019/09/18 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت أمانة بغداد عن حملة ليلية أزالت خلالها سوق متجاوز وبشكل كامل شمالي بغداد.

وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان "ملاكات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إزالة سوق متجاوز بالكامل شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إزالة سوق متجاوز بالكامل شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).