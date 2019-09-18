تشديدات أمنية في مصر بعد الدعوات للتظاهر

2019/09/18 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضاربت الأنباء حول تحركات أمنية مصرية تحسبا لوقوع احتجاجات من قبل ناشطين تفاعلوا مع سلسلة فيديوهات نشرها الفنان المصري محمد علي ينتقد فيها "الفساد" في

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