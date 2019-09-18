انطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش غربي العراق

2019/09/18 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي يوم الأربعاء بعمليات "إرادة النصر الخامسة" في محافظة الانبار للقضاء على فلول تنظيم داعش.

وذكر الحشد على في بيان، ان قواته وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش من خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة.

واستطلع، امس الثلاثاء، قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح قاطع المسؤولية جويا، تمهيدا لانطلاق العمليات.

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