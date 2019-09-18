2019/09/18 | 09:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اعتقال متهم بخطف شخصين في بغداد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بخطف شخصين في بغداد ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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