2019/09/18 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبكي الأطفال حديثو الولادة بشكل كبير، وهذا البكاء يعد مؤشرا على الصحة والقوة، ولكن على عكس الأطفال البالغين، لا يذرف الرضع أي دموع.وتعد الدموع ضرورية لحماية العيون والحفاظ عليها رطبة، ولكن الرضع، على عكس البالغين، لا يذرفون الدموع على الإطلاق عند البكاء، خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، وذلك لأن الأطفال حديثي الولادة يستغرقون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا لا يذرف الرضيع دموعا ولا يضخ عرقا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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