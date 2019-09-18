2019/09/18 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات الانبار للحشد الشعبي قاسم مصلح يستطلع قاطع المسؤولية جويا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات الانبار للحشد يستطلع قاطع المسؤولية جويا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات الانبار للحشد يستطلع قاطع المسؤولية جويا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات الانبار للحشد يستطلع قاطع المسؤولية جويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).