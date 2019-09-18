2019/09/18 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي من خلال تطهير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عمليات إرادة النصر الخامسة في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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