2019/09/18 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المخرج السنيمائي الجزائري المشهور موسى حداد، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة عن عمر يناهز 82 عاما حسبما أعلنته زوجته أمينة حداد.ولد موسى حداد بالجزائر العاصمة عام 1937، واهتم بالسينما منذ صغره، اشتغل مساعدا في فريق المخرج الإيطالي “جيلو بونتيكورفو” في معركة الجزائر​.وحققت أعمال المخرج الشخصية نجاحا كبيرا مثل ثنائية المفتش الطاهر (1967) وعطلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل المخرج السينمائي الجزائري موسى حداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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