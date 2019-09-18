اليوم انطلاق الجولة الاولى من منافسات دوري الكرة الممتاز

2019/09/18 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفتتح اليوم الاربعاء منافسات الموسم الجديد لدوري الكرة الممتاز بإقامة ست مواجهات مثيرة على ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات ضمن الجولة الأولى من مرحلة الذهاب حسب الجدول الذي أصدرته لجنة المسابقات المركزية في اتحاد كرة القدم.

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