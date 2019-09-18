2019/09/18 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، امس الثلاثاء، ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية للدراستين المتوسطة والإعدادية .واوضحت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى, انه “يحق للطالب ان يشترك في امتحانات الدور الثالث اذا كان راسباً في الدور الثاني بثلاثة دروس ولكلا الدراستين، مضيفةً انه “يستوفى مبلغ ( 25000) الف دينار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تصدر ضوابط اجراء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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