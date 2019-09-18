بشير الحداد يؤكد سعي مجلس النواب لتثبيت حقوق المحاضرين المجانيين

2019/09/18 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد، امس الثلاثاء، سعي مجلس النواب لتثبيت حقوق المحاضرين الذين يعملون بالمجان وبشكل طوعي كمعلمين وتدريسيين في المدارس.وقال الحداد خلال استقباله بمكتبه الرسمي وفداً يمثل لمحاضرين الذين خرجوا بوقفات احتجاجية سلمية أمام مجالس المحافظات للمطالبة بتعيينهم أو تحويلهم على نظام العقود في بيان تلقته وكالة صدى

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