2019/09/18 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درس باحثون من جامعة “بوردو” الأمريكية كويكبا معدنيا يطلق عليه اسم Psyche، يُعتقد أنه يصدر ثورانا غنيا بالحديد.ويبدو أن Psyche يتألف (إلى حد كبير) من الحديد والنيكل على الأرجح، على عكس الركام الصخري الذي تتميز به معظم الكويكبات.وعلى الرغم من هذا التكوين، فإن Psyche أقل كثافة بكثير مما ينبغي، ما يدفع الباحثين إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويكب غامض يحمل أسرارا تثير حيرة العلماء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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