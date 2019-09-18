2019/09/18 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الاربعاء عن حملة ليلية اجرتها أمس أزالت خلالها سوقا متجاوزا وبشكل كامل شمالي العاصمة.وأكدت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الشعب بحملة كبيرة بإسناد القوات الامنية ومديرية الحراسات والأمن في امانة بغداد وبتنسيق ومتابعة مكتب امين بغداد بازالة سوق الزهراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ازالة سوق متجاوز بالكامل في الشعب شمالي العاصمة وكالة خطوة برس.

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