2019/09/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_قاسم_نصيف موت الشيوعية والماركسية في العراق.هناك الكثير من المسميات و الحركات الذي تدعي الشيوعية في العراق وكلها مختلفة مع البعض وعندما تتسأل لماذا يا ترى الاختلاف؟ تجد نظريات في خلافاتهم المزيفة في الحقيقة لو نلاحظ بدقة هناك مسألة سياسية بحته واختلاف سياسي واضح مثل عين الشمس من الأحزاب الشيوعية الكردية.والشيوعي العراقي.والشيوعي العمالي.أو البديل الشيوعي والى الخ.وعندما يكتب الجميع عن ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد قاسم نصيف - موت الشيوعية والماركسية في العراق. م) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد قاسم نصيف - موت الشيوعية والماركسية في العراق. م) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).