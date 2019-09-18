2019/09/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، امس الثلاثاء، انتهاء مديريات تربية بغداد الست من القرعة العلنية لاختيار المتقدمين للعناوين الوظيفية الادارية.وذكر بيان للمحافظة وتلقته وكالة صدى , أن” المحافظ قام بالاشراف على القرعة التي جرت اليوم في مديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والثالثة”, مبينا أن الجزائري وخلال جولته قال: إن “جميع مديريات التربية في جانبي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد:مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد:مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد:مديريات التربية أنهت قرعتها للمتقدمين للعناوين الوظيفية الإدارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).