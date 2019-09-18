2019/09/18 | 09:22

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إنطلاق عمليات إرادة النصر الخامسة في الأنبار

انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، الأربعاء، بعمليات إرادة النصر

الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش.

وذكر بيان للحشد، ، إن، "قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش وبإسناد من

طيران الجيش والقوة الجوية، انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة

النصر الخامسة في محافظة الانبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي من

خلال تطهير غرب وجنوب غرب قضاء الرطبة".

وأضاف ان "قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، استطلع، امس

الثلاثاء، قاطع المسؤولية جويا، تمهيدا لانطلاق العمليات".

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