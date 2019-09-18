2019/09/18 | 09:22

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الإنتخابات الإسرائيلية..



صفعة لنتنياهو ومنافسه يعلن "إنجاز المهمة"

الاربعاء

18

أيلول

2019 :

09:09 am

28

كشفت الانتخابات الإسرائيلية، التي أجريت أمس الثلاثاء، عنوانا بارزا،

يتعلق بفشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الحصول على الأغلبية،

مما يطرح تساؤلا عريضا بشأن مستقبله السياسي.وتظهر النتائج الأولية وغير الرسمية بعد فرز نحو 90 في المئة من

الأصوات أن معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف بعيد عن أغلبية الواحد

والستين نائبا، التي تلزمه لتشكيل حكومة يمينية ضيقة.وتبين النتائج، إلى حدود الساعة، تراجع حزب الليكود إلى 31 مقعدا

مقابل 33 لحزب أزرق أبيض، فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة

إلى 12 مقعدا.ويتكون الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من 120 عضوا، وحتى يمكن تشكيل

حكومة، يتطلب أن يحصل الائتلاف الحاكم على ثقة 61 عضوا على الأقل.ويبدو أن زعيم حزب الليكود، بنيامين نتانياهو، يعي جيدا أن خياراته

باتت محدودة، فإما تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو انفراط عقد كتلة

اليمين، وذهابها إلى منافسه في حزب أزرق أبيض، بيني غانتس.قال بيني جانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو في الانتخابات إنه سيعمل من

أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.



جاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء

حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز.وقال الجنرال السابق جانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب ”سننتظر لحين إعلان

النتائج الفعلية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا“.وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب

أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في

انتخابات متقاربة للغاية.

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